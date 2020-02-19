Ну, і от, власне, приклад справжньої гуманітарної допомоги. На Луганщині українські ремонтники за участю Червоного Хреста відновили насосну станцію Попаснянського водоканалу, яка була зруйнована ворожими обстрілами. Ігор Левенок - докладніше.

Чи буде питна вода на Луганщині? Цей величезний трансформатор постачав необхідну напругу для насосної станції Попаснянського водоканалу. Та внаслідок бойових дій - трансформатор згорів. Частина Луганської області опинилася під загрозою гуманітарної катастрофи.

"В июне месяце 2019 года осколком был поврежден ввод фазы высоковольтной, произошло разрушение и возгорание трансформатора", - говорить Євген Лисенко, заступник директора КП "Попаснянський районний водоканал".

Роботу станції поновили, але відтоді вона працює лише на резервному трансформаторі. Основний - ремонту не підлягає. А бойові дії не припиняються.

Фактично ту частину Луганської області яка зараз не підконтрольна уряду України, забезпечує питною водою ось ця насосна станція. Але попри усю важливість цього гуманітарного об'єкта, він періодично потрапляє під обстріли мін та снарядів.

Станція качає три тисячі кубів води за годину і невеликий осколок може зупинити цей потік. Комунальному водоканалу, який нині на межі існування, самотужки відновити повноцінну роботу станції не під силу. Бракує фінансів. Підключився міжнародний комітет Червоного хреста. Придбали акумуляторні батареї, для безперебійного живлення.

"Предназначен для стабильной работы - это управление, это защита, это от перегруза, от перенапряжения, от скачков напряжения", - говорить Олександр Кравцов, заступник головного енергетика КП "Попаснянський районний водоканал".

"Ми намагаємося дивитися вперед і якось передбачити проблеми і ця допомога яка булу надана станції, вона пов'язана з тим, що на одному трансформаторі за технічними умовами вона не може працювати", - говорить Олександр Власенко, речник МКЧХ в Україні.

На водоканалі кажуть, допомога вкрай потрібна ще й тому, що по той бік лінії розмежування за воду не поспішають розплачуватися. Існує заборгованість. А якщо звідти й платять, то якось досить цікаво. Дрібними монетами, суму, яка інколи добігає до 15 мільйонів гривень.

"Сопровождает полиця, СБУ. Смешно, не смешно. Но это 58 тон мелочи. Наши люди сейчас носять эти мешки по 25 кг через мост", - говорить Євген Лисенко, заступник директора КП "Попаснянський районний водоканал".