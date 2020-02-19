В Киеве злоумышленник угнал автомобиль с помощью эвакуатора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В полицию обратилась киевлянка с заявлением о то, что на улице Ежи Гедройца похитили ее авто. В результате опроса потерпевшей и просмотра видео с камер наблюдения полицейские выяснили, что мужчина похитил авто с помощью эвакуатора.

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"Мы установили маршрут следования эвакуатора и обнаружили гаражный кооператив, где человек спрятал иномарку. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - 30-летний ранее не судимый киевлянин", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника следователи обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

"Во время следственного действия правоохранители обнаружили и изъяли оружие разного калибра, боеприпасы к нему, запал от гранаты, государственные номерные знаки, документы на транспортные средства с явными признаками подделки, а также устройство для создания магнитных карточек. Вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы", - заявили в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и частью первой статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия и мотивы ее хранения. Также проверяется причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории столицы.

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