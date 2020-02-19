В Киеве трактор ковшом протаранил маршрутку с пассажирами [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, в Дарницком районе столицы на Харьковском шоссе трактор вынес ковшом заднее ветровое стекло маршрутки "Богдан", в которой находились пассажиры. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
"Оба транспортных средства стояли на светофоре на красный свет. Когда загорелся "зеленый", автобус начал движение, но вдруг заглох и остановился. Водитель трактора, также тронулся, не успел среагировать на внезапную остановку и въехал ковшом экскаватора в заднюю часть автобуса", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, никто из пассажиров маршрутки серьезных повреждений не получил, от помощи медиков люди отказались.
Из-за аварии со стороны Харьковской площади образовалась огромная пробка.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
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