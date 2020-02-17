"Фуру сбил самолет": под Киевом произошла серьезная авария [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 17 февраля, на Бориспольской Окружной под Киевом произошла серьезная авария. Фура DAF, которая двигалась по направлению в сторону Киева, съехала с дороги на обочину и перевернулась. Об этом сообщает "Информатор".
"Прицеп грузового автомобиля был доверху загружен зернами кукурузы. Вся она высыпалась прямо в поле, где ранее (судя по земле) тоже росла кукуруза"- говорится в сообщении.
Водитель фуры не пострадал. Более того, когда его спросили о том, как произошла авария, он пошутил, ответив, что самолет из аэропорта летел слишком низко и задел фуру.
По состоянию на 16:10 17 февраля, водитель пострадавшего грузового авто вместе с пятью своими друзьями с помощью трактора и лопат перегружали зерно в другую фуру. Вероятно, после этого машину уберут с обочины.
Истинная причина ДТП пока неизвестна.
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