Не закривати лікарні просять жителі райцентрів Харківської області. І пацієнти, й медики не знають, що чекає на їхні заклади після першого квітня, коли лікарні перейдуть на нову модель фінансування. Наші кореспонденти з'ясували подробиці.

Ця районна лікарня в Кегичівці не бачила капремонту більше 30 років. Останнім часом - за неї взялися, - вдалося відновити поліклініку, дитяче й терапевтичне відділення. Тут тепер нові вікна і власна котельня. Почали закуповувати обладнання. Пацієнти - бачать різницю.

"Ну ремонт такий же ж зробили, все хорошо Туалети, ванна, і так же ж по палатах і нові тумбочки і кроваті, все нове", - говорить Людмила Яковенко пацієнтка Кегичівської районної лікарні.

Згідно з вимогами медреформи, до квітня лікарня має підписати контракти із національною службою здоров'я. Відповідно до них держава й буде виділяти кошти. І якщо хірургічне, і терапевтичне відділення мають шанси виконати всі вимоги для підписання такого контракту, то грошей, приміром, на мамолога держава вже не надасть, бо в лікарні немає апарата, мамографа, і придбати його заклад не в змозі. На лікування інсультів - теж виділятимуть копійки, бо для повноцінного фінансування у лікарні має бути томограф.

"Реально нам виконати це тільки нам получається три контракти - це амбулаторія, це хірургія, гінекологічний, терапевтичне. І то там по поліклінікє, єслі там узкій спеціаліст, там лікар онколог, лікар ендокринолог, лікар функціональної діагностики, у которих немає сертифікатів. Ну вони зараз поїхали на курси", - говорить Анатолій Федоров, головний лікар Кегичівської районної лікарні.

Тож мешканці селища побоюються, що в лікарні або скоротять кількість ліжок, або її взагалі закриють. І доведеться людям лікуватися у сусідньому районі, за сорок кілометрів. Про недопустимість закриття районних лікарень говорять і в облраді.

"Останнім часом дуже багато зроблено ремонтів по лікарнях, і районних, і міських, амбулаторії, і будуються, і ремонтуються, і зараз стикаємося з такою проблемою щодо скорочення медичного персоналу або закриття в цілому лікарень. Не потрібно допускати ні в коєму разі, люди проти, і ми поспілкувалися і з медичним персоналом, і поспілкувалися з пацієнтами лікарні, люди дуже стурбовані цією проблемою. Реформа потрібна, але потрібно робити реформу так, щоб вона йшла на користь людям і була зрозуміла - як громаді, так і лікарям", - говорить Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

На перші чотири місяці перехідного періоду грошима на утримання Кегичівської районної лікарні буде допомагати райрада. Заробляти ж самим, як це пропонують у МОЗі, лікарня може, та цього дуже мало. Наприклад, торік за платні послуги отримали 600 тисяч гривень, а потрібно більше мільйона на місяць.