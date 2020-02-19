48 наших співвітчизників і 29 іноземних громадян прибудуть в Україну завтра о восьмій ранку. Їх просто зараз евакуйовують із китайського міста Ухань.

У міністерстві охорони здоров'я повідомили, що разом із пасажирами на борту літака троє медиків. У МОЗ запевнили: усі, хто контактував із пасажирами, лікарі й водії включно - перебуватимуть на карантині два тижні. А от де сяде літак і куди далі повезуть прибулих - в уряді не повідомляють.

"Є чотири місця дислокації. Зважаючи на різні настрої, які ми спостерігаємо - ці місця не розголошуються сьогодні. Ці 4 місця готові до прийому громадян і іноземців. Окремо будуть везти членів екіпажу та супроводжуючих. Окремо громадян та іноземців. У нас є чіткий план дій. Який розроблявся протягом декількох тижнів. Всі структури знають, що мають робити. Повідомляю, що загроз немає. І не треба створювати паніку і зберігати здоровий глузд в першу чергу", - говорить Дмитро Коваль, перший заступник міністра охорони здоров'я.