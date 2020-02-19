Допомога фермерам. Підприємства агропромислового комплексу започаткували програми з підтримки малого та середнього бізнесу в сільському господарстві. Про що йдеться? Розкажуть наші кореспонденти

Сучасна сільськогосподарська техніка, овочі й фрукти унікальних сортів, виведених українськими селекціонерами та інноваційні екологічні технології в циклі виробництва зернових. Усе це вітчизняні аграрії та фахівці галузі представляють цього тижня в Києві. Поточного року чималу увагу представники агропромислового комплексу приділяють розвиткові середнього бізнесу й захисту українського ґрунту, який з часом, починає втрачати родючість.

"Мы на сегодняшний день, в целом по стране, отстаем от норм внесения удобрений по сравнению с европейскими странами. Но у нас огромный потенциал, у нас очень хорошая земля и если правильно это использовать, а азотные удобрения - львиная доля влияет на урожайность. Соответственно, когда мы это выравниваем, мы ставим нашего фермера в один ряд по конкурентноспособности с ведущими европейскими странами по урожайности, по качеству зерна и по качеству его бизнеса", - говорить Євген Хуриленко, керівник компанії "Ostchem Retail".

"Удобрение - это питание. Если человек не будет есть мясо и хлеб - он не будет расти. Точно также и удобрения. Если удобрение не будет питаться азотом - оно не будет расти. Сейчас на рынке есть много спекуляций, что азот можно чем то другим заменить азотное питание. Но это не правда. К счастью, наши фермеры, понимают это. И как мы видим, покупают гораздо больше", - говорить Михайло Саницький, голова аналітичного відділу АІА "Інфоіндустрія".

Та головною проблемою для будь-якого підприємця залишається капітал, кажуть фахівці. Адже, фермерам доводиться вкладати гроші і в будівництво, і в обслуговування техніки та обробку угідь - усе для покращення якості продукції. Зацікавлені в цьому й виробники супутніх товарів. Деякі компанії вже запустили програми кредитування аграріїв на пільгових умовах.

"Тут в фокусі є малі підприємства, які мають в обороті не більше 20 мільйонів гривень. Вони дійсно можуть отримувати кредитування на всі цілі. У тому числі й на поточні витрати - мінеральні добрива, насіння, паливно-мастильні матеріали. Це однозначно потрібно. Бо в більших підприємств - у них більший ефект масштабу. У них вже колесо крутиться. А малим для старту - дуже необхідно. Тому і держава в подальшому буде це підтримувати. І ми вдячні комерційним банкам за те, що вони готові це фінансувати", - говорить Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Мы как производители азотных удобрений хотим, чтобы это направление бизнеса и потребности клиента - всегда были обеспечены. Потмоу что это является ключевым звеном в нашем агробизнесе. Который на сегодняшний день в Украине, все говорят и мы все знаем, - находится на первом месте. И, соотвественно, успех каждого конкретного фермера - это успех страны в целом. И наша задача сделать каждого фермера мощным двигателем экономики, новых технологий", - говорить Євген Хуриленко, керівник компанії "Ostchem Retail".

Вітчизняні виробники добрив, які започаткували програму пільгового кредитування, вважають, що така комплексна співпраця убезпечить фермера від використання низькоякісної продукції та полегшить фінансове навантаження.

"Така форма фінансування - вона на сьогоднішній день дуже вигідна. Тому що виробник напряму компенсує відсоткову ставку банку. А фермер отримує вигідні умови фінансування", - говорить Сергій Пільганчук, керівник із продажу корпоративних продуктів банку "Агропросперіс банк".

"Ми бачимо зниження облікової ставки. Ми бачимо, що доступність кредитування для аграріїв - збільшується. Тобто, можливості взяти кредит і придбати продукцію - у аграріїв з'являються і я сподіваюся, що будуть і додаткові державні програми стимулювання. І вже сам виробник може сам взяти кредит і купити продукцію", - говорить Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

До програми пільгово кредитування закупівель азотних добрив залучили п'ять банків, які уклали угоди з "Остхем Рітейл". Фермери, які встигли скористатися такими кредитами, вже відчули їх переваги. Відсоткова ставка позики - нижча за середню ринкову до семи процентів. А найголовніше - використання якісних вітчизняних добрив - збільшує прибутки.