В среду, 19 февраля, во Львове на улице Сахарова произошло серьезное ДТП. Известно, что Peugeot Partner совершил наезд на трамвайную остановку и уничтожил 18 метров парапета, а также повредил прилегающую инфраструктуру. Автомобиль скрылся с места происшествия, передает "Гал-инфо".

Просмотрев видео с камер наблюдения, патрульные были поражены не только скоростью на которой произошло ДТП, но и то, каким образом водитель и с пассажирами толкали автомобиль.

Патрульные обнаружили этот автомобиль и его водителя с двумя пассажирами на улице Кастеливка. Все включая водителя, были нетрезвыми.

23-летний житель города Тернополь отказался от проверки на состояние опьянения. На него составили протоколы: по части 1 статьи130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП; по статье 122-4 (Побег из места ДТП) КоАП; по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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