В Киеве столкнулись Volkswagen и Renault: есть пострадавшие [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, в Киеве на проспекте Романа Шухевича, 11 произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Renault Megan. Об этом сообщает "Информатор".
"По предварительной информации, оба автомобиля ехали по Шухевича в сторону Северного моста в соседних рядах. В какой-то момент Passat резко начал перестраиваться и ударил Renault. От столкновения Megan перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.
Известно, что авария случилась около 14:30.
В результате ДТП пострадали двое мужчин: водители Renault и Volkswagen. Их забрали в больницу с травмами спины и груди.
Поврежденные автомобили перекрыли две полосы движения, из-за чего образовалась пробка.
На месте аварии работает экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее в Харькове произошла страшная авария.
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