В среду, 19 февраля, в Киеве на проспекте Романа Шухевича, 11 произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Renault Megan. Об этом сообщает "Информатор".

"По предварительной информации, оба автомобиля ехали по Шухевича в сторону Северного моста в соседних рядах. В какой-то момент Passat резко начал перестраиваться и ударил Renault. От столкновения Megan перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

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Известно, что авария случилась около 14:30.

В результате ДТП пострадали двое мужчин: водители Renault и Volkswagen. Их забрали в больницу с травмами спины и груди.

Поврежденные автомобили перекрыли две полосы движения, из-за чего образовалась пробка.

На месте аварии работает экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

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