Ситуація під контролем: у Європі моніторять розповсюдження коронавірусу [ Редактировать ]
Кількість померлих від коронавірусу становить 2120 людей. Майже всі смертельні випадки - у Китаї. Напередодні недуга дісталася Ірану. Симптоми виявили у двох літніх людей, невдовзі - вони померли в лікарні.
Водночас, протягом останніх двох днів нових випадків зараження - поменшало. Вилікувалися уже понад 16 тисяч людей. Європейські медики запевняють - у Старому Світі ситуація під контролем.
"Наразі у нас 45 випадків захворювання. Усі ці люди або приїхали з Китаю, або були в контакті з інфікованими, які звідти прибули. Тому ми вважаємо, що в Європі ситуація контрольована. Тим не менш, вірус новий, тому Що буде далі - передбачити складно. Ми про всяк випадок проводимо підготовчі заходи в лікарнях і лабораторіях", - говорить Андреа Аммон, директорка Європейського центру профілактики і контролю захворювань.
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