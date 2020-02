Группа The Hardkiss/Фото: instagram.com/the_hardkiss

Группа The Hardkiss представила свою новую песню Косатка, которая тематически продолжает сингл Жива и отвечает тематике будущего альбома. По словам группы, он будет о живом, естественном, земном и чистом, сообщает НВ.

«Косатка — это не просто песня, это состояние. Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть свет другими глазами, взглянуть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, например, косаткой, — рассказала Юлия Санина, — У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Косатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет».

Песня была написана в новогоднюю ночь под гитару и особое праздничное настроение.

Представляя песню Косатка The Hardkiss объявила о начале сотрудничества со Всемирным фондом природы WWF Украина и в этом году поддерживает программу фонда ВІЛЬНІ РІЧКИ УКРАЇНИ. LET IT FLOW! Она предполагает исследование и сохранение природного состояния ценных пойм рек, демонтаж устаревших плотин и дамб для восстановления русел и свободного течения, путей миграции и мест нереста рыб.

