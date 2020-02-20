В четверг, 20 февраля, в авиакомпании SkyUp заявили о том, что самолет, которым эвакуировали граждан из Китая, прошел процедуру дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет с эвакуированными кружил над Украиной более часа, а потом приземлился в Борисполе на дозаправку. Позже он вылетел в Харьков, откуда эвакуированных увезли в санаторий в Полтавскую область.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.