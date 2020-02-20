В четверг, 20 февраля, доктор Евгений Комаровский обратился к украинцам в связи паникой из-за эвакуации граждан страны из Уханя. Он прокомментировал происходящее и заверил украинцев, что поводов для беспокойства нет.

"Как вам не стыдно, что вы творите?! Прекратите эту панику", - говорит врач.

И добавил весьма эмоционально:

"Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся. Зато готовы сжигать своих же соотечественников, которые волею судеб оказались там, где из 1,4 млрд человек заболели 75 тысяч", - отметил Комаровский.

По его словам, коронавирус не летает в воздухе. Им можно заразиться только при тесном контакте с больным. Но судя по тому, что происходит в Новых Санжарах, люди далеки от этого понимания.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.