Насамперед, головна тема, яка вже понад добу превалює в інформаційному просторі, подекуди затьмарюючи навіть повідомлення з фронту - евакуація. Українці іноземні громадяни, яких вивезли з китайського Уханя, зрештою прибули в аеропорт Харкова. Втім, не одразу, а через столичний Бориспіль.

Чому так довго тривала епопея з китайським рейсом і в якому стані евакуйовані зараз - всю інформацію та хронологію подій відстежував Олександр Васильченко.

Це - ексклюзивні кадри зі спец-борту. Перед вильотом із Уханя всіх евакуйованих вкотре перевіряють на підвищену температуру. Присутні - обов'язково у масках. Медики і екіпаж літака - у спеціальних захисних костюмах. Двері зачиняються і лайнер вилітає у напрямку Києва.

7:45 ранку - саме за таким часом літак з Уханя мав здійснити посадку в аеропорту "Бориспіль". Приблизно о восьмій години з'явилася інформація, що борт прибув, але згодом її змінили і навпроти рейсу написали - "очікується".

На початку восьмої стало зрозуміло, маршрут літака змінено і він прямує до Харкова. Втім через складні погодні умови, а саме сильний туман, сісти на летовищі борт не зміг. Лайнер більше години змушений був кружляти неподалік Харкова, та згодом все ж таки направився у Бориспіль. Тут на рейс чекали кілька десятків МНСників і технічна служба. Всі хто працював біля борту і заходив у сам літак, були вдягнені у спеціальні захисні костюми. Повітряне судно дозаправили, перевірили технічний стан і додатково - самопочуття присутніх на борту. Вже за годину лайнер залишив столичне летовище.

У Харківському аеропорту на прибуття евакуйованих теж чекали від самого ранку.

"Бригада екстреної медичної допомоги чергує тут з 5 ранку. Зараз знаходимося тут в режимі очікування. Я думаю, все буде добре", - говорить Анастасія Гришко, лікар екстреної медичної допомоги.

"Бахіли, маска. У вас костюм не спеціалізований, - правильно я розумію? - У нас подвійний костюм - все спеціалізоване для захисту населення і також нас. Костюм спеціалізований, для захисту від вірусної інфекції".

У Харкові підготувались до будь-яких екстрених випадків.

"Поскольку заболевание отличается быстротой развития, мы планировали провести термометрию по прибытию борта, и если бы были выявлены температурящие граждане (не важно, наши или иностранные) - мы планировали их разместить в специальном боксированном отделении больницы, которое полностью готово", - наголосив Олександр Галацан, радник заступника голови Харківської ОДА.

У Харкові борт приземлився опівдні. Після чергового медогляду і проходження контролю, тут же на злітній смузі всіх евакуйованих помістили у підготовлений транспорт і повезли у Полтавську область.

"Шанс и вероятность каких-то последствий - крайне невысокая. По этому, пожалуйста, не надо впадать в панику, противиться полицейским, устраивать истеричные заседания и так далее. Полиция, Нацгвардия, Служба безопасности - все наши органы выполнят свои функции в любом случае", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Втім, одну жінку з Аргентини, яка перебувала на борту, через підозру на підвищену температуру, оглянули медики. Зафіксували 36,9.

"Перевірили - температури немає. Тому вона буде їхати з усіма пасажирами літака до кінцевому пункту. Стан у всіх - задовільний", - стверджує Віктор Забашта, директор центру екстреної медичної допомоги в Харківській області.

Українській літак з китайської провінції Хубей доставив в Україну 48 українців і 29 іноземців. Двоє громадян Казахстану залишили борт під час планової зупинки в аеропорту Алмати. Також у евакуації відмовили чотирьом людям, троє з них - українці: дівчина не захотіла покидати Ухань, бо їй не дозволили взяти на борт собаку, у інших трьох виявили підозру на атипову пневмонію.