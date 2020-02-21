Вісім європейських країн закликали Росію виконувати забов'язання за Мінськими угодами, вивести свої війська з України і зупинити політичну, фінансову і військову підтримку бойовиків на Донбасі, - про це йшлося під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

На них виступив і український міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він наголосив: влада за якнайшвидше мирне врегулювання на Донбасі. Водночас, додав - навряд чи можна сподіватися на мир, доки 400-кілометрова ділянка українсько-російського державного кордону залишається відкритими воротами для російських озброєнь і військових. Пристайко вкотре наголосив на необхідності міжнародної присутності вздовж кордону.

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України: