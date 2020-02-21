Генасамблея ООН засудила Російську агресію проти України [ Редактировать ]
Вісім європейських країн закликали Росію виконувати забов'язання за Мінськими угодами, вивести свої війська з України і зупинити політичну, фінансову і військову підтримку бойовиків на Донбасі, - про це йшлося під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
На них виступив і український міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він наголосив: влада за якнайшвидше мирне врегулювання на Донбасі. Водночас, додав - навряд чи можна сподіватися на мир, доки 400-кілометрова ділянка українсько-російського державного кордону залишається відкритими воротами для російських озброєнь і військових. Пристайко вкотре наголосив на необхідності міжнародної присутності вздовж кордону.
Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України:
"Ми хочемо щоб всі члени ООН, які завтра будуть в залі Генеральної Асамблеї, згадали знову про все, що відбувається. Нагадали собі і своїм урядам про те, що війна в Україні все ще не закінчилась. Україна потребує допомоги, Україна потребує підтримки. І ми не можемо дозволити, щоб це зійшло з обговорення, щоб Росія як розпочала цю війну - так легко відійшла від цього".
по теме
Генасамблея ООН розглядає питання окупованих українських територій
В ООН кожна держава має право висловитися з будь-якого питання - і в цьому сила організації і одночасно її слабкість
Засідання Генасамблеї ООН: Україна закликає ввести миротворців на Донбас
Вдруге в історії ООН засідання щодо питання окупованого Донбасу і анексованого Криму обговорюють на Генеральній асамблеї
Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН
В ООН розглядатимуть російську агресію в політиці, економіці, соціальній та гуманітарній сферах
Генассамблея ООН собирает заседание по вопросам Украины
В четверг, 20 февраля, Генеральная ассамблея ООН соберется на пленарное заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины
В Генассамблее ООН созвали заседание по Украине (видео)
В четверг, 20 февраля, в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины