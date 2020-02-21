МЗС узгоджує обмін полоненими - Вадим Пристайко [ Редактировать ]
Вісім європейських країн закликали Росію виконувати зобов'язання за Мінськими угодами, вивести свої війська з України і зупинити політичну, фінансову і військову підтримку бойовиків на Донбасі, - про це йшлося під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
З промовою виступив і український міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Серед іншого він анонсував черговий обмін утримуваними.
Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України:
"Ми плануємо зараз великий обмін, декілька сотень людей. Сподіваюсь, до 200 людей ми зможемо забрати з-за грат на тій території і в Російській Федерації. Якщо цей обмін нам вдасться - це буде один з останніх етапів у реалізації нашого плану обміну "всіх на всіх", - зазначив Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України".
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