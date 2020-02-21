Три сільради на Рівненщині повстали проти об'єднання з обласним центром. Кажуть, їх змушують. Місцеві натомість хочуть мати свою окрему територіальну громаду. Напередодні близько тисячі людей вийшли на мітинг.

Чого вимагали - знає Сніжана Сидорук.

Село Городок за 12 кілометрів від Рівного. На території його сільради розташовані хімічний гігант Західної України "Рівнеазот" та ще кілька підприємств. Завдяки їм, громада - одна з найбагатших в області, прогнозований щорічний бюджет - понад 60 мільйонів гривень.

Жителі Городка і сусідніх Бронників та Обарова хотіли створити об'єднану громаду.

"Нам залишилось прийнять рішення сесії і завезти в обласну адміністрацію для підтвердження. Наша об'єднана територіальна громада, я рахую, буде самою заможною. Ми в своїх сільських радах, як об'єднаємося, наведемо гарний стан, який буде взірцем для інших об'єднаних громад", - наголошує Олеся Ткачук, Городоцький сільський голова.

Наміри громади зруйнували в ОДА. Там затвердили перспективний план Рівненщини. Згідно з яким, дванадцять сіл приєднали до Рівного. А це - більш як 14 тисяч жителів. Людей таке рішення обурило. Кажуть - їхньої думки ніхто не питав.

"Ми були на усіх засіданнях цієї робочої групи, про котру вони говорять. Вони просто ігнорували нас, не слухали. Вже було готове рішення. Вони хочуть механічним, математичним шляхом об'єднати території, але не об'єднати людей", - наголосив Микола Вознюк, житель села Ставки.

Відствоювати права селяни прийшли до ОДА.

"Не дивлячись на численні протести та звернення до вищих органів влади, вперто просуває ідею примусового приєднання громад Городоцької, Обарівської та Бронницьких сільських рад до міста Рівне! Ганьба!"

В ОДА кажуть: документів на створення Городоцької ОТГ ще не отримували. Тож і внесли об'єднання сіл та міста в перспективний план утворення ОТГ Рівненської області.

"Думка мешканців - вона важлива, вона буде врахована, але в рамках тієї методики, яка нам затверджена урядом", - заявив Ігор Тимошенко, заступник голови Рівненської ОДА.

Пікетувальники вимагали відмовитись від планів такого примусового об'єднання. Кажуть: хочуть жити окремо - поза містом і з центром у Городку.

"Згвалтували наше волевиявлення. Якщо в разі не почують, не відкличуть проект перспективного плану - люди готові до голодування, пікетувати адміністративні будинки", - заявив Василь Радзвивіл, житель Обарова.

У мерії ж переконують: таке об'єднання буде лише на користь і селянам, і містянам.

Володимир Хомко, міський голова Рівного.

"Воювати ми не збираємося, захоплювати землю військовим способом не збираємося. Вони мали час для об'єднання, вони його не використали. Очевидно, тепер справа за Кабінетом міністрів.