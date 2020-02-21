В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные из Китая. Их отправили на карантин в Новые Санжары, но там начались массовые столкновения местных жителей с нацгвардейцами и полицией.

Протестующие начали бросать камни в автобусы с украинцами и в сотрудников полиции.

Читайте также Возвращение украинцев и протесты в Новых Санжарах: новости за 20 февраля

"Спасибо всем за поддержку. Спасибо нацгвардии за то, что нас защищали и защищают сейчас. Спасибо бортпроводникам, спасибо врачам. Мы очень вам благодарны", - написала девушка в сети.

"Вы представить не можете, что мы слышали. Хотели чтобы мы "сдохли", посылали нас, тыкали пальцы. Молодые парни бросались под автобус, кидали в нас камнями. В Китае все настолько цивилизовано. Спасибо им за все, что они для нас сделали", - писали эвакуированные украинки.

Мы писали о том, что во время протестов пострадали 9 полицейских. Протестующие бросали камни в полицию и автобусы.