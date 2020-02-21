"Чтоб вы сдохли": эвакуированных из Китая шокировал прием на Родине [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные из Китая. Их отправили на карантин в Новые Санжары, но там начались массовые столкновения местных жителей с нацгвардейцами и полицией.
Протестующие начали бросать камни в автобусы с украинцами и в сотрудников полиции.
"Спасибо всем за поддержку. Спасибо нацгвардии за то, что нас защищали и защищают сейчас. Спасибо бортпроводникам, спасибо врачам. Мы очень вам благодарны", - написала девушка в сети.
"Вы представить не можете, что мы слышали. Хотели чтобы мы "сдохли", посылали нас, тыкали пальцы. Молодые парни бросались под автобус, кидали в нас камнями. В Китае все настолько цивилизовано. Спасибо им за все, что они для нас сделали", - писали эвакуированные украинки.
Мы писали о том, что во время протестов пострадали 9 полицейских. Протестующие бросали камни в полицию и автобусы.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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