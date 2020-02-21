Коронавирус в Китае "убил" за сутки более 100 человек [ Редактировать ]
В пятницу, 21 февраля, в Китае за сутки зарегистрировали 411 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
За последние три дня количество зараженных резко возросло. В результате общее количество подтвержденных случаев заболевания в Хубэй достигло 62 442 человек.
"Число погибших в Хубэй от вспышки достигло 2144 на конец четверга, что на 115 больше, чем в предыдущий день", - говорится в сообщении.
За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19 в 26 странах.
Ранее мы писали о том, что на Diamond Princess от коронавируса скончалось двое людей. Также мы сообщали о том, что на лайнере коронавирусом заразилось 44 американца.
Напомним, что в Украину 20 февраля вернулись украинцы из Уханя. В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовили 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
по теме
Протесты в Новых Санжарах - часть информационной войны против Украины - Гончарук
Гончарук заверил всех, что ситуация под контролем
"Чтоб вы сдохли": эвакуированных из Китая шокировал прием на Родине
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные из Китая
В "Борисполе" приземлился самолет с украинцами
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные украинцы из Уханя
Самолет с эвакуированными украинцам летит в Киев
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные украинцы
На лайнере Diamond Princess появились первые жертвы коронавируса
В Японии, на лайнере Diamond Princess от коронавируса скончалось двое людей