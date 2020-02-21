В пятницу, 21 февраля, в Китае за сутки зарегистрировали 411 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

За последние три дня количество зараженных резко возросло. В результате общее количество подтвержденных случаев заболевания в Хубэй достигло 62 442 человек.

"Число погибших в Хубэй от вспышки достигло 2144 на конец четверга, что на 115 больше, чем в предыдущий день", - говорится в сообщении.

За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19 в 26 странах.

Ранее мы писали о том, что на Diamond Princess от коронавируса скончалось двое людей. Также мы сообщали о том, что на лайнере коронавирусом заразилось 44 американца.

Напомним, что в Украину 20 февраля вернулись украинцы из Уханя. В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовили 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.