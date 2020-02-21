ОПЗЖ зарегистрировала проект Постановления о признании результатов отчета Кабинета министров за 2019 год неудовлетворительными [ Редактировать ]
ОПЗЖ зарегистрировала проект Постановления о признании результатов отчета Кабинета министров за 2019 год неудовлетворительными. Об этом 21 февраля с трибуны парламента заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Колтунович по итогам отчета премьер-министра Гончарука о результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.
Оппозиционный депутат подчеркнул, что за полгода деятельности правительства задолженность по выплате заработной платы достигла 3 млрд гривен, чего не было никогда в истории Украины, а задолженность за жилищно-коммунальные услуги выросла до рекордных 63,7млрд гривен.
"Нам предложили отечественную "крутую" экономическую программу. И что мы имеем? Вместо роста ВВП на 40% за 5 лет, в 2019 году - чуть более 3%. Правительство обещало 50 млрд долл. прямых иностранных инвестиций - по итогам 2019-го имеем только 2 млрд долл. Обещали экспорт в 90 млрд долл. - получили лишь 50 млрд долл. Добавим рекордную безработицу по итогам прошлого года - минус 300 тыс. рабочих мест! Это вместо обещанного миллиона. Поэтому все, что говорит Кабмин, полностью противоречит официальным данным Госстата, Госказначейства и др. структур", - подчеркнул парламентарий.
Александр Колтунович обратил внимание на социальный аспект деятельности правительства, которое в 2020 году уменьшило субсидии населению до 47 млрд гривен.
"Экономика и отчисления ЕСВ работают так, что дефицит Пенсионного фонда, который покрывается из Госбюджета, увеличился до 172 млрд гривен! И вся эта ситуация - это не результаты 28-летней деятельности предыдущих команд, это результаты работы за полгода конкретной команды ", - подчеркнул он. Вот как выглядит "мощная экономическая политика" нынешней власти, - добавил парламентарий.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" не разделяет такую экономическую политику и выступает за альтернативную модель развития страны. Где главными являются не "эксперименты" в угоду внешним кредиторам и МВФ, а мир, защита социальных прав граждан и развитие экономики. Мы зарегистрировали проект Постановления о признании отчета Кабинета министров о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году неудовлетворительными", - отметил Александр Колтунович.
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