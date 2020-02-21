Отравление учеников в Тернополе: названа причина [ Редактировать ]
В пятницу, 21 февраля, появилась информация о том, что же стало причиной отравление 25 учащихся в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой. Так, в учеников обнаружили норовирус. Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Как сообщается, вспышка острой кишечной инфекции является вирусной этиологии.
"Установлено, что вспышка острой кишечной инфекции является вирусной этиологии. При проведении лабораторных исследований биологического материала, отобранного от больных, обнаружены фрагменты РНК норовирусов. Количество больных детей из Збаража не увеличилась и составляет 25 человек", - говорится в сообщении.
Эпидемическое расследование продолжается.
Раньше сообщалось о том, что под Винницей в пожаре отравилась девочка, а в детском саду 70 детей отравились сыром.
Кроме того, ранее в николаевском детсаду отравились семь детей.
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