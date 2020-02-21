Известная актриса и певица Даша Астафьева, которая недавно взбудоражила пользователей сети смешным фото, впечатлила фанатов откровенным образом. Соответствующее фото звезда выложила в своем Instagram.

На снимке Даша запечатлена позирует полностью раздета, лишь немного прикрываясь одеялом.

"Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут. "Я думаю, что татуировки - это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…", - подписала публикацию Астафьева.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Мнение поклонников разделились. Одни сочли такие фото в соцсети излишне откровенными и даже назвали звезду вульгарной. А другие же, наоборот, восхитились природной красотой Даши.

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