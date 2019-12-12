В Днепре за два дня произошло два самоубийства. Первую заметили прохожие на козырьке подъезда. Ей 21 год и она покончила жизнь самоубийством, прыгнув с балкона общего 10 этажа. Об этом сообщает 34.ua.



На следующий день другая девушка тоже покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из общего балкона 13 этажа. Именно там нашли ее личные вещи без документов. Из-за повреждений на теле личность девушки установить не удалось.



Кроме версии самоубийства полиция рассматривает и другие, включая несчастный случай и убийство.

Раньше сообщалось о том, что водителя такси нашли мертвым за рулем. А также под Львовом школьный автобус попал в страшное ДТП.