В среду вечером, 19 февраля, в Черниговской области женщина нашла во дворе дома повешенным своего 5-летнего сына. Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Происшествие произошло в селе Малая Девица Прилукского района.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы для установления причин смерти, полиция опрашивает местных жителей.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что женщина поссорилась с мужчиной и пошла топиться на лед. А также в Днепре произошло два жутких самоубийства. Там же нашли повешенным молодого человека

Тем временем, в Харькове зарезали мужчину и угнали авто. А в Черновцах школьный дворник покончил жизнь самоубийством из-за коммуналки. Также мы писали о том, что в Киеве 19-летнего парня нашли повешенным в лесу.

А в Житомире в одном из воинских общежитий нашли труп военнослужащего-контрактника. Ранее мы писали о том, что в Киеве самоубийцу разорвал грузовик.