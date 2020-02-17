В понедельник, 17 февраля, в Днепре на улице Бехтерева обнаружили страшную находку. Отмечается, что под стенами тубдиспансера нашли тело мужчины. Предположительно, погибшему было 49 лет. Он являлся пациентом больницы. Об этом сообщает "Информатор".

Мужчину нашли мертвым уже утром. По предварительной версии он выбросился из окна 5 этажа. На окне остались его тапочки.

Есть неподтвержденная информация, что погибший проходил лечение в этой же больнице - у него была открытая форма туберкулеза.

Что стало причиной такого поступка и было ли это самоубийство вообще - предстоит выяснить правоохранительным органам. Они прибыли на вызов медперсонала.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку, а также мужчина во время свидания показал женщине труп.