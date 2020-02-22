Секретарь СНБО вылетел в Новые Санжары [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары, где протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
По данным ведомства, Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО должен детально ознакомиться с ситуацией.
"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - отметили в СНБО.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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