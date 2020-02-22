В субботу, 22 февраля, в Киевской области в селе Путровка произошло ДТП. Авария случилась с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительным данным, транспортные средства столкнулись, когда водитель автомобиля Volkswagen начал осуществлять маневр поворота налево и в это время по встречной полосе главной дороги двигался автомобиль Fiat Tipo.

В результате аварии пассажиры пострадали 9-месячный ребенок, две женщины 25 и 50-летнего возраста. Также 34-летний водитель второго автомобиля и его 29-летняя жена. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По данном факту открыто уголовное производство по статье 286 уголовное кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельственные и причины ДТП.

Ранее мы писали о том, что "фуру сбил самолет": под Киевом произошла серьезная авария.

Также читайте о том, что коронавриус заблокировал украинцев в отцепленном вагоне между Киевом и Москвой.