Под Киевом в ДТП пострадал 9-месячный ребенок [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, в Киевской области в селе Путровка произошло ДТП. Авария случилась с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По предварительным данным, транспортные средства столкнулись, когда водитель автомобиля Volkswagen начал осуществлять маневр поворота налево и в это время по встречной полосе главной дороги двигался автомобиль Fiat Tipo.
В результате аварии пассажиры пострадали 9-месячный ребенок, две женщины 25 и 50-летнего возраста. Также 34-летний водитель второго автомобиля и его 29-летняя жена. Все пострадавшие доставлены в больницу.
По данном факту открыто уголовное производство по статье 286 уголовное кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельственные и причины ДТП.
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