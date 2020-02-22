Як захиститися від булінгу і не потрапити в пастку шахраїв. Цьому навчали під час безпекового форуму для дітей та підлітків у Києві. Серед учасників - правоохоронці, детективи та чиновники.

Що саме розповідали - дивіться в матеріалі.

Колонна зала Київської міської державної адміністрації. Сьогодні тут відбувся особливий форум - замість чиновників гостями заходу стали діти. А головна тема дискусій для дорослих: як зробити дитинство безпечним. Статистика ж свідчить, питання - надто болюче.

"Ви тільки вдумайтесь, згідно статистики, наша країна - у першій десятці країн ЄС за поширеністю булінгу від 10-14 років. Статистика Ради Європи свідчить: кожна п'ята дитина піддавалась сексуальному насиллю. Щороку в Україні фіксують 400 випадків педофілії. В таких умовах ростуть наші діти. І вони мають право бути захищеними", - наголосила Тетяна Петракова, автор освітніх проектів для дітей, голова міжнародного фонду F Generation.

Основна тема для обговорень - булінг. Інакше кажучи, цькування. Як виявилося, більшість з присутніх тут дітей відчували такі нападки на собі:

"З булінгом зустрічався в школі. Декілька разів. Але мені вдавалось уникати ситуацій. Різні були випадки. Район був дуже небезпечний".

"А що мають робити дорослі? Чи мають реагувати? - Звичайно, мають прислуховуватись. Якщо з дитиною щось не так - спитати. Спілкуватися з нею. В школі більше бувати, на батьківських зборах. З однокласниками спілкуватись. Більше цікавитись життям дитини".

Правила дій у разі моральних, економічних та фізичних знущань дітям та батькам пояснювали професіонали, які найчастіше стикаються з цією проблемою, - правоохоронці та психологи.

"Це побої, мордування, ляпаси, стусани, штовхання, завдання опіків - це все стосується фізичного насильства. Економічне насильство - це позбавлення житла, одягу, примушення до жебракування дітей. Позбавлення власних коштів".

Значну увагу приділили моральним знущанням і маніпуляціям. Зосередилися на тому, як уберегтися від шахраїв у реальному житті та віртуальному в мережі інтернет.

"Все очень просто. Первое, что должны знать: то, что уличная безопасность близко граничит с безопасностью в интернете. Есть масса аналогий: мы не общаемся с незнакомцами, мы не добавляем незнакомых в друзья. Мы держим дистанцию с людьми на улице и не проходим по чужим ссылкам, потому что могут завлечь мошенники, завлечь в индустрию порнографии и педофилии, - к сожалению. И только малейшая вещь будет сказана ребенку - "не говори об этом родителям, это будет наш маленький секрет", - зазначив Руслан Болгов, голова комісії з етики асоціації детективів України, власник детективного агентства.

У деяких випадках соціальні мережі позбавляють дитину базових рефлексів. Зокрема, навичок комунікації та уваги. На цьому наполягає спеціаліст зі "школи виживання". Він закликає батьків: перш ніж вести дитину на секцію з самооборони, слід обмежити її в користуванні гаджетами.

"У дітей не достатньо комунікації. Вони не готові сприймати світ таким, як він є. Вони живуть у віртуальному світі. І сьогодні будуть більше психологічні тести, ніж технічні засоби по самообороні. Самооборона не працює , коли дитина не готова сприймати цей світ. Тому сьогоднішній мій меседж полягає в тому, щоб повернути їх до реального світу та спілкування між собою", - наголосив Ігор Вичик, вчитель з самооборони, "Школа виживання".

Окремим пунктом обговорень стали рекомендації для батьків. Головні правила виховання - не тиснути на дитину й не сварити за правду.

"Простейшее и самое главное правило: никогда не ругать за правду ребенка! Если вы не будете ругать его за правду, - за любую, - за то, что он перешел на запрещенный сайт, контент которого моральным устоям не соответствует - нужно нормально разобрать с ребенком. Почему этого делать нельзя, и какие могут быть последствия. Тогда вам ребенок сам будет все рассказывать", - зазначив Руслан Болгов, голова комісії з етики асоціації детективів України, власник детективного агентства.

Висновок дискусій - не мовчати. Говорити потрібно про всі, навіть незначні прояви булінгу. Розповідати ватро і про знущання в родині. У таких випадках звертатися по допомогу до тих, кому довіряєш.