На Прикарпатті руйнується майже нова школа. Будівля уражена грибком, всюди - пліснява. І від цього діти масово хворіють. Подробиці дізнавалася Жанна Дутчак.

Стіни першого поверху Солотвинської школи вкриті цвіллю. Грибовище й у підвалі.

"Бачите, до чотирьох сантиметрів грибок на стіні. Бачите, пішов по стіні повністю".

Усе через надмірну вологість. Вода у підвалі школи стоїть цілий рік. Пробували відкачувати, та вона знову прибуває.

"Коли будувалася нова школа не було закладено навіть копійки на водовідведення. У нас високий рівень поверхневих стічних вод і в результаті коли паде дощ в підвалі до колін вода", - говорить Вікторія Римарук, мати учнів.

Два сини Марії навчаються в цій школі. Жінка каже, діти часто хворіють через грибок і надмірну сирість.

"Температуру дитина мала пять днів, капалася в лікарні, 40 температури - не могли нічим збити. Респіраторне захворювання. Є сирість в школі і діти постійно кашляють", - говорить Марія Цахнів, мати учнів.

Школу в Солотвині будували більше як двадцять років. Відкрили дві тисячі шостого. Стрічку перерізав сам президент. Утім, один із трьох корпусів навчального закладу не здали в експлуатацію й досі.

"Це є їдальня, спортивний зал, актовий, в якому ми знаходимось, і бібліотека. І це вже чотирнадцятий рік", - говорить Мирослав Гуменяк, директор школи.

"Ви подивіться на саму стелю, на стіни, це вже нищиться. І ще років два, максимум три і воно пропаде весь спортзал, який ще не запущений".

Гроші на дренажну систему чиновники пообіцяли виділити з екологічних коштів у березні. Щодо завершення третього корпусу - ясносі немає. Торік облдержадміністрація запевнила батьків, що необхідні п'ятнадцять мільйонів гривень попросять у фонду державного розвитку.

"Заявниками проектів виступає місцеві органи влади тобто райони, отг, сільські ради. Вони мали до нас звернутися але ніхто так і не звертався", - говорить Марія Сорохман, начальниця відділу будівництва Департаменту розвитку громад і територій Івано-Франківської ОДА.

У районі пояснюють: спочатку треба, щоб замовник будівництва відкоригував проєкт кошторисної документації.

"Замовник будівництва виступав департамент будівництва який зараз перебуває в стадії ліквідації. Не визначено подальшого замовника будівництва. І не має коштів коригування обійдеться в 300 тисяч кошторисної документації". - говорить Марія Сорохман, СНХ начальниця відділу будівництва Департаменту розвитку громад і територій Івано-Франківської ОДА.

Батьки вже заявили: якщо ситуація не зрушить із місця, то з вересня до школи дітей не пустять. Тим часом район і область продовжують вирішувати - хто за що відповідає. А дирекція школи - шукати гроші.