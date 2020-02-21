В пятницу, 21 февраля, на проспекте Науки, 88 в аварию попали сразу 6 транспортных средств. На таран пошел грузовик Tata, у которого возникли технические неисправности. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП случилось около 14:15.

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По словам очевидцев, у грузовика отказали тормоза, когда он спускался по проспекту Науки в сторону Столичного шоссе.

"Неуправляемая машина понеслась вниз, задев автобус и Chevrolet Aveo. Водитель смог остановить грузовик только при помощи других автомобилей", - говорится в сообщении.

Основной удар пришелся на заднюю часть Daewoo Nexia. Та, в свою очередь, догнала Kia и Hyundai. Водитель последнего, пытаясь уйти от удара, заехал в клумбу.

К счастью, грузовик без тормозов не успел набрать большую скорость и никто из участников аварии серьезно не пострадал.

На проспекте Науки образовалась большая пробка.

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