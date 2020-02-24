На хабарі погорів директор Шосткинського заводу "Зірка", що входить до концерну "Укроборонпром".

Посадовець за 5 тисяч доларів підписав угоду про зберігання майна, а потім і договір оренди одного з нежитлових приміщень на території підприємства. Директора затримали. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами.