А в Ріо-де-Жанейро карнавал саме у розпалі. Ба більше - під ритми запальної самби там влаштували святкову ходу для домашніх улюбленців. Десятки песиків разом зі своїми власниками пройшли центральними вулицями бразильської столиці. Як все відбувалося? - дивімось далі.

Доки в середмісті Ріо-де-Жанейро школи самби змагаються у вправності та віртуозності танцю на сусідніх вулицях перевершити одне одного намагаються чотирилапі. Домашніх улюбленців убрали в яскраві костюми: чарівників, діснеївських героїв та суперменів. І тут так само лунають запальні латиноамериканські ритми.

"Тут чудова атмосфера. Собаки - це невід'ємна частина наших сімей. Вони теж хочуть бавитися та розважатися на вечірках", - говорить Тото, учасник фестивалю.

Кілька сотень господарів чотирилапих вбрані не менш яскраво, ніж самі учасники ходи. Щоб собаки не потерпали від спраги - організатори параду безплатно роздають спеціальне безалкогольне пиво для тварин.

Цей собачий карнавал має назву "Блокао". Це гра слів португальською. Поєднання слова "Блока", що в перекладі означає "вулична вечірка" - і "као" - "собака". Захід цей проходить щороку ще з 2002. І навіть має своїх "постійних" шанувальників. Багато господарів приїздять сюди зі своїми песиками щороку.

"Клас. Ми постійні учасники цього фестивалю. Ось наша Діана, цього разу вона вбрана як Білосніжка. Дбайте про своїх тварин, вони справді цього заслуговують", - говорить Валері Коімбра, учасниця фестивалю.

"Це дивовижно. Як вам наш костюм хот-дога?", - говорить Педро Пабло Сільва, учасник фестивалю.

Головна подія сезону - парад шкіл самби - триватиме до 26 лютого. Подивитися на їхні виступи та взяти участь у святкових заходах у Ріо-де-Жанейро з'їжджаються мільйони туристів з усього світу. І хоч атмосфера під час таких процесій панує досить святкова, для багатьох її учасників це передусім - жорстке змагання. Перше місце на карнавалі вкрай почесне для місцевих танцювальних шкіл, тож люди починають готуватися до цієї події за багато місяців до її початку.