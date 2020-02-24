Несподівана соціологія. Шанси Дональда Трампа залишитися на другий термін серйозно виросли - показали останні соцопитування. Про що саме кажуть цифри? Дмитро Анопченко вивчав свіжі дані соціологів.

Громадську думку в США моніторять постійно. І для телекомпанії CBS, яка замовила соціологам свіже опитування, його результати стали шоком. Телевізійники навіть попросили ще раз перевірити цифри перед тим як оприлюднити, адже

"Безперечно" чи "вірогідно" переможе - 65%; "вірогідно" чи "безперечно" програє - 35%".

65% виборців вважають - голосуватимуть вони за Трампа чи ні, чинного президента цієї осені все одного переоберуть. Причому питали і демократів (серед яких кожен третій так вважає) і однопартійців Трампа, республіканців. Серед яких 9 з кожних 10 людей переконані, що другий термін - буде.

І пояснення просте. Люди сказали соціологам: жоден з нинішніх претендентів від демократів не має достатньої підтримки, що необхідна аби протистояти Трампу. Лише 42% прихильників демократів взагалі визначились, за кого зі "своїх" вони голосуватимуть! Решту і досі ніхто не надихнув! Опитування показало ще один дивний факт:

Байден, якого всі вважали фаворитом - лише третій за популярністю, то ж взагалі не факт, що дійде до кінця перегонів! Серед демократів лідирує у боротьбі за те, аби стати єдиним кандидатом, Берні Сандерс, друга Елізабет Уоррен. Але цифри підтримки і у них теж невеликі - 28 і 19 відсотків відповідно. Тобто сильного лідера в таборі противників Трампа все одно немає!

Соціологи почули від американців ще одне зізнання. Ті, хто "за"Трампа - сказали, все одно голосуватимуть за нього і байдуже, що він робитиме протягом цього року, які нові скандали виникатимуть. З тих, хто "проти"- 6 з кожних 10 опитаних думають: байдуже, кого Демократична партія у підсумку обере противником чинного президента; мовляв, все одно нічого змінити поки не вийде.

Чому так? Демократи розділені. Для половини з них Берні Сандерс є надто радикальним! Він скоріше соціаліст, ніж демократ! І це відлякує. А решта кандидатів хоч і мають симпатиків, не здатні згуртувати країну навколо себе. То ж і виходить - чим більше демократи воюють зараз між собою за "місце під сонцем"- тим більше шансів вони дають Дональду Трампу.