Підтримати евакуйованих громадян з китайського міста Ухань закликав намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло.

За його словами, Українська православна церква засуджує радикальні настрої з приводу епідемії. Тож, митрополит звернувся до жителів всіх областей України з проханням - проявити милосердя напередодні великого посту.

"Я обращаюсь к тем людям, которые выходили с протестами - кто нужно расстрелять самолет, что нужно уничтожить людей. Тех врачей осуждаю, которые радовались, что не поступили больные. А какую вы клятву давали, чтобы помочь человеку? Я возмущен и говорю еще раз - а если бы это были ваши дети. Как бы вы поступили? Я сегодня хотел бы обратится ко всем гражданам Украины. Братья и сестры, лучше объединиться нам в молитве. Не делить на своих и чужих. Не нужно бояться того, чего может и не произойти. Где более всего боятся - там оно и будет.", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.