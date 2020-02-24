Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав підтримати евакуйованих із Китаю українців [ Редактировать ]
Підтримати евакуйованих громадян з китайського міста Ухань закликав намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло.
За його словами, Українська православна церква засуджує радикальні настрої з приводу епідемії. Тож, митрополит звернувся до жителів всіх областей України з проханням - проявити милосердя напередодні великого посту.
"Я обращаюсь к тем людям, которые выходили с протестами - кто нужно расстрелять самолет, что нужно уничтожить людей. Тех врачей осуждаю, которые радовались, что не поступили больные. А какую вы клятву давали, чтобы помочь человеку? Я возмущен и говорю еще раз - а если бы это были ваши дети. Как бы вы поступили? Я сегодня хотел бы обратится ко всем гражданам Украины. Братья и сестры, лучше объединиться нам в молитве. Не делить на своих и чужих. Не нужно бояться того, чего может и не произойти. Где более всего боятся - там оно и будет.", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.
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