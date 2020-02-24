У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії українські прикордонники вирішили впровадити додаткові перевірки. Температурний скринінг для пасажирів з Італії робитимуть на потенційних пунктах в'їзду добровільно. Подробиці знає Марина Григорян.

Додаткові перевірки прикордонники вирішили запровадити на потенційному напрямку в'їзду українців та іноземців із Італії - на пункті пропуску "Тиса" поблизу міста Чоп Закарпатської області.

Через цей пропускний пункт виконуються нерегулярні рейси - близько 500 мікроавтобусів на тиждень, які перетинають державний кордон з України у напрямку Італії і в зворотному напрямку. Вони перевозять українців, які перебувають на заробітках в Італії. Такі перевірки стосуються і рейсів прямого сполучення з Італією, що прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни".

"Наразі прямі сполучення з різними містами Італії мають близько 20 авіарейсів аеропорти Бориспіль і Жуляни. Сьогодні з 20 години усі прямі рейси будуть проходити обов'язкову температурну перевірку потенційний напрямок в'їзду наших громадян з Італії становить пункт пропуску для автомобілів "Тиса", який сполучений поблизу міста Чоп Закарпатської області. Завтра з восьмої години ранку там впровадять температурну перевірку усіх транспортних засобів і пасажирів для виявлення осіб з симптомами коронавірусу", - говорить Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України.

У МОЗі рекомендують тимчасово утриматися від поїздок у регіони, де зафіксовано спалах хвороби. Кажуть - роблять усе можливе, щоб не допустити завезення коронавірусу з Італії. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, інфекційні, реанімаційні відділення укомплектовані апаратами для штучної вентиляції легенів.

"Система охорони здоров'я готова прийняти людей з ознаками коронавірусу і надати їм допомогу. Ми маємо близько 12 тисяч стаціонарів, дві тисячі лікарів інфекціоністів, біля п'яти тисяч середнього медперсоналу, який працює в лікарнях, маємо також інфекційні бокси", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я.

За даними МЗС, в Італії на консульському обліку перебувають понад 15 тисяч українців. При цьому заражених коронавірусом серед них немає. Урядовці переконують - в евакуйованих із Китаю українців, які зараз проходять обсервацію, теж не виявлено симптомів хвороби.

"Наші евакуйовані громадяни, які перебувають на обсервації, мають гарний настрій, жодних симптомів ГРС не зафіксовано за результатами ранкового медогляду, які проводять медпрацівнки, які разом з евакуйованими громадянами перебув в обсерваторії", - говорить Віктор Ляшко.