Глузують бельгійці не лише зі знаменитостей, висміюють і представників різних релігій

Політики, монархи і Ґрета Тунберґ. У бельгійському місті Алст стартував щорічний карнавал. Вулицями міста влаштували костюмовану ходу, пронесли й велетенські карикатурні ляльки.

Глузують бельгійці не лише зі знаменитостей, висміюють і представників різних релігій. Через це в Юнеско навіть вилучили свято з переліку об'єктів нематеріальної спадщини.