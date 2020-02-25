Ґрета Тунберґ разом з королями пройшла вулицями бельгійського містечка [ Редактировать ]
Політики, монархи і Ґрета Тунберґ. У бельгійському місті Алст стартував щорічний карнавал. Вулицями міста влаштували костюмовану ходу, пронесли й велетенські карикатурні ляльки.
Глузують бельгійці не лише зі знаменитостей, висміюють і представників різних релігій. Через це в Юнеско навіть вилучили свято з переліку об'єктів нематеріальної спадщини.
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