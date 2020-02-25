У Києві маршрутка з пасажирами протаранила вантажівку [ Редактировать ]
12 людей постраждали через ДТП в Києві. Аварія сталася напередодні поблизу станції метро "Бориспільська". За попередньою інформацією, вантажівка зупинилася на червоне світло.
А кермувальник маршрутки вчасно не зреагував і на повній швидкості в'їхав у ваговоз. 11 пасажирів травмовані, та найбільше постраждав сам водій. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.
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