Втрат в українському війську - немає

На Донбасі минулої доби українські військові зафіксували п'ять ворожих атак. Із міномета окупанти випустили 10 мін біля Новотошківського. Ще десяток снарядів лягли в районі Талаківки.

Під вогонь найманців потрапили також захисники Мар'їнки, Пісків та Шумів. Втрат в українському війську - немає.

"Со стороны может и кажется, что тут все тихо, но на самом деле тут постоянно идут прострелы. Регулярно, каждые двадцять-сорок минут. С крупнокалиберного 12,7 пулемет, ну стрелкотня так, в среднем вообще, ВОГи кидають. Возле себе там гранати кидають", - говорить Роман, військовослужбовець збройних сил України.