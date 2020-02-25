Коронавірус у Китаї вбив ще 71 людину [ Редактировать ]
В Італії від ускладнень після коронавірусу помер сьомий пацієнт. Інфіковані 230 осіб. Нині ця країна на третьому місці у світі за кількістю заражень після Китаю та Південної Кореї.
Тим часом у КНР за минулу добу помер 71 хворий. Загальне число жертв майже 2700 людей. Одужали в десятеро більше. Заражених понад 80 тисяч. Дві сотні захворіли повторно. На думку експертів ВООЗ, пік епідемії у Китаї минув, і вона поступово йде на спад. Однак фахівці застерігають про можливість повторного спалаху та закликають продовжувати превентивні заходи.
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