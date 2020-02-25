Во вторник, 25 февраля, власти Испании закрыли на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе из-за коронавируса. Об этом пишет "Новая газета".

Сейчас на территории комплекса находятся около тысячи человек.

Такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Турист - врач из Италии- прибыл на курорт вместе со своей женой. В отеле он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.

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Это уже второй случай заболевания, зафиксированный на Канарских островах.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч.

За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончались 71 человек.

За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии.

Всего болезнь унесла более 2700 жизней.

Тем временем, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

Отметим, что во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.