Испания закрыла на карантин тысячу человек в отеле [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, власти Испании закрыли на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе из-за коронавируса. Об этом пишет "Новая газета".
Сейчас на территории комплекса находятся около тысячи человек.
Такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Турист - врач из Италии- прибыл на курорт вместе со своей женой. В отеле он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.
Это уже второй случай заболевания, зафиксированный на Канарских островах.
- На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч.
- За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончались 71 человек.
- За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии.
- Всего болезнь унесла более 2700 жизней.
Тем временем, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.
Отметим, что во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
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