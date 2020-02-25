В Китае ученые Тяньцзиньского университета сообщили о разработке потенциальной пероральной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает газета "Хуаньцю шибао".

Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи, а S-белок нового коронавируса.

Ученые установили протективный антиген RBD-FP для матричных белков коронавируса (спайк-белков), которые играют ключевую роль в проникновении возбудителя в клетки организма и его воспроизведении внутри них.

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По этой причине действие вакцины основывается на стимулировании выработки естественных антител в организме. Вакцина активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистой организма, что делает его естественную защиту подготовленной к противодействию инфицированию коронавирусом.

Как отметил профессор Хуан Цзиньхай, вакцину можно принимать в таблетках как инфицированным для борьбы с коронавирусом, так и здоровым людям в профилактических целях. Он также подчеркнул, что процесс тестирования вакцины, начало производства и ее поступление на рынок займет много времени. Сам он уже принял четыре порции вакцины и не зафиксировал никаких побочных эффектов.

Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.