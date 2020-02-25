На вокзале в Киеве появились станции для зарядки электромобилей [ Редактировать ]
Отныне на Центральном железнодорожном вокзале Киева появилась возможность заряжать электромобили. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"На Вокзальной площади заработали сразу два зарядные станции, рассчитанные на одновременную зарядку четырех автомобилей", - говорится в сообщении.
В компании заявляют, что ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D составит около двух часов, а BMW i3 можно подзарядить за 40 минут.
Стоимость подзарядки автомобиля составляет 6,5 грн за 1КвтГ.
Водителей электрокаров просят тестировать услугу и делиться впечатлениями.
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