Отныне на Центральном железнодорожном вокзале Киева появилась возможность заряжать электромобили. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"На Вокзальной площади заработали сразу два зарядные станции, рассчитанные на одновременную зарядку четырех автомобилей", - говорится в сообщении.

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В компании заявляют, что ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D составит около двух часов, а BMW i3 можно подзарядить за 40 минут.

Стоимость подзарядки автомобиля составляет 6,5 грн за 1КвтГ.

Водителей электрокаров просят тестировать услугу и делиться впечатлениями.

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