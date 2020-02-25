На трассе "Киев-Чоп" на ходу загорелся автобус [ Редактировать ]
В среду, 25 февраля, на автодороге "Киев-Чоп" случилось происшествие. Известно, что загорелся автобус с пассажирами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева.
Так, пламя и облако дыма в задней части автобуса инспекторы заметили возле стационарного поста и бросились на помощь.
"Уже за считанные минуты локализовали пламя с помощью огнетушителей. Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка. К счастью, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась", - говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали спасателей. Инспекторы осуществляли организацию безопасного движения для всех участников уличного движения.
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелся популярный ресторан.
по теме
В Днепре вспыхнула многоэтажка
Известно, что огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Роторной
Под Киевом двое парней изрезали и изнасиловали женщину
В Киевской области в городе Белая Церковь случилось происшествие
Под Киевом столкнулись фура и "ВАЗ", есть жертвы
Во вторник, 11 февраля, в Киевской области на автодороге Киев-Звенигородка случилось ДТП
Мощный ливень потушил пожары в Австралии
При этом аварийные службы готовятся к еще одному сильному ливню
В Киеве мужчина заживо сгорел в доме
В среду, 5 февраля, в Дарницком районе Киева произошел пожар