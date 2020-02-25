В среду, 25 февраля, на автодороге "Киев-Чоп" случилось происшествие. Известно, что загорелся автобус с пассажирами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева.

Так, пламя и облако дыма в задней части автобуса инспекторы заметили возле стационарного поста и бросились на помощь.

"Уже за считанные минуты локализовали пламя с помощью огнетушителей. Со слов водителя, причиной возгорания стала электропроводка. К счастью, медицинская помощь скорой ни пассажирам, ни водителю не понадобилась", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали спасателей. Инспекторы осуществляли организацию безопасного движения для всех участников уличного движения.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелся популярный ресторан.