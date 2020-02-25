Как защититься от коронавируса (рекомендации МОЗ) [ Редактировать ]
Для защиты от коронавируса украинцам советуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
В опубликованном видео говорится о том, как снизить риск инфецирования новым типом коронавируса. Украинцам советуют, прежде всего, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель.
Также украинцам рекомендуют правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты (особенно в медицинских учреждениях), а также поддерживать гигиену (мыть руки и использовать дезинфицирующие средства).
Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. Во время приготовления пищи настоятельно рекомендуют тщательно обрабатывать мясные продукты.
Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину. Его вместе с женой поместили в изолятор. Позже, пришли результаты анализов. Коронавируса у мужчины не обнаружили.
Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
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