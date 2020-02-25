Вернувшуюся из Италии украинку госпитализировали [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, в Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Как сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, ее проверяют на инфицирование коронавирусом, пишет "Укринформ"
"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - сказала Полищук.
Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.
Это не первый случай подозрения на коронавирус в Украине. Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину. Его вместе с женой поместили в изолятор. Позже, пришли результаты анализов. Коронавируса у мужчины не обнаружили.
Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.
Напомним, что эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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