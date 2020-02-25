Залишитися без медичної допомоги бояться й жителі Харківщини. З 1 квітня в місцевих лікарнях можуть суттєво скоротити кількість відділень. Подробиці в наступному матеріалі.

Жителі Зачепилівки обговорюють болючу проблему - що буде після 1 квітня, коли лікарні перейдуть на новий спосіб фінансування. Медсестри з районної лікарні кажуть - багатьох уже попросили написати заяви про звільнення.

"Одна медсестра залишається, от зараз у нас на даний момент на три відділення. На дитяче, на неврологію, на терапевтичне. Плюс до того прикривають реанімаційне відділення".

Зачепилівці налякані, кажуть: якщо відділення скоротять, до найближчої лікарні за 30 кілометрів, вони просто не доїдуть.

"Буквально в октябре месяце мне было плохо. И если бы не было бы хирургии и реанимации, меня б до Краснограда не довезли", - говорить Катерина, жителька Зачепилівки.

У Кегичівській районній лікарні держава буде фінансувати лише амбулаторію, хірургічне й терапевтичне відділення. В інших або не вистачає обладнання, або ж немає сертифікатів, необхідних для підписання контрактів із національною службою здоров'я. Тож селяни бояться, що в лікарні або скоротять кількість ліжок, або ж медзаклад взагалі закриють, і доведеться їздити в сусідній район за десятки кілометрів.

"Туди доїхати потрібно, час потрібно, хто нас де жде, розумієте. Нас уже по місту нашого проживання всі знають, і ми звертаємося сюди за допомогою , і скора та сама, за п'ять хвилин", - говорить Олена Троян, пацієнтка Кегичівської районної лікарні.

Останні три роки по всій Харківській області ремонтували й відновлювали районні лікарні. Практично не залишилося жодної медбудівлі, де б не перекрили дах, не встановили нові вікна й не привезли сучасне обладнання. Тож люди не розуміють, навіщо тепер усе змінювати.

"В этих зданиях недавно сделали евроремонты, т.е. деньги туда кто-то вложил конкретно, понимаете, и эти здания потом будут - куда, на аукцион или что? Продавать эти здания с ремонтом или что с ними будет? ", - говорить Олександр, житель села Леб'яже Зачепилівського району.

Закривати медзаклади не можна, вважає колишня очільниця регіону Юлія Світлична. Саме за її часів лікарні почали масово відновлювати.

"Однією рукою начебто зберігають лікарні, а іншою рукою скорочують медичний персонал, закривають відділення та зменшують заробітну платню медикам і лікарям. Цього не повинно бути, адже кожний громадянин повинен мати нормальну медичну допомогу і доступну медичну допомогу. А не добиратися до медичного центру за сотні кілометрів від нього. Тому надзвичайно важливо перед тим, як робити реформу, послухати людей. Якщо ти хочеш реформувати і зміни, то ці зміни повинні бути, але зміни на краще, а не робити все, аби погіршити, або ускладнити життя людини", - говорить Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

Як саме працюватимуть медзаклади після 1 квітня до кінця ніхто не розуміє. Тож на перехідний період медики просять місцеві ради надавати кошти на утримання лікарень, щоб їх не ліквідували.