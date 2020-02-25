Скорочення шкіл і медичних закладів. Наслідки медичної та освітньої реформи вже відчувають на собі жителі невеликих міст. Які наслідки мають нововведення - бачили наші кореспонденти.

Новгород-Сіверський. . Колись столиця окремого князівства, тепер це невеличкий районний центр. За останні двадцять років кількість містян тут скоротилася більше ніж удвічі.

"По данным 2018 года было 13 600, сейчас 12 700. Нас фактически в городе проживает около 9000 граждан", - говорить Олег Бондаренко, міський голова Новгорода-Сіверського.

Депопуляція спровокувала низку проблем. Скоротити старші класу планують в одній з найкращих гімназії країни.

Десятки переможців наукових олімпіад, всеукраїнські та світові чемпіони. Попри це, внаслідок реформи освіти - гімназія може втратити старші класи. За новим законом, на них не вистачає учнів. Тож старшокласникам доведеться їздити за багато кілометрів.

"Якщо тільки по нашому району, щоб дітям до нас доїхати - це 50 км, це тільки до нас, а потім ще до Сосниці 70 км. Уявляєте собі, які відстані треба буде проїжджати, говорять, що там буде пансіон, чи зможуть всі батьки забезпечити? ", - говорить Віра Мокрякова, директор Новгород-Сіверської гімназії №1.

Дізнатися від самих освітяни про їхні проблеми приїхав народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. На зустрічі з учителями він зазначив, що опозиція боротиметься проти такої реформи. Адже маленькі міста можуть залишитися без повноцінної шкільної освіти.

"Выяснилось, что эта прекрасная гимназия, она, если этот закон будет подписан, лишается будущего, потому что дети с девятого по 11 класс, они уже не будут иметь право учиться здесь. Мы будем бороться против этого, потому что энтузиасты, которые работают в гимназии, они заслуживают большего", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Крім того, Юрій Бойко обговорив , і медичну реформу. - Через неї у місцевій районній лікарні можуть ліквідувати цілі відділення. Наприклад, пологове. Місцева влада його утримувати не може, а в столиці фінансувати відмовляються.

"У нас кваліфіковані акушери-гінекологи, у нас кваліфіковані акушерки, які навчені сучасним технологіям. Однак, враховуючи те, що пакет на медичну послугу - медична допомога при пологах - ми не зможемо укласти з національною службою здоров’я. Ми подали уже заявку і ми отримали негативну відповідь", - говорить Світлана Шам, головний лікар Новгород-Сіверської районної лікарні.

"То, что сегодня делается - это ухудшение медицинского обслуживания наших людей. Абсолютно четко видно, что есть недофинансирование, оно остается, что низкие зарплаты врачей. Как может доктор, который работает на 1,5 ставки получать 6000 грн? По правилам, которые предусмотрены так званой медреформой, роддом в Новгород-Северском надо закрывать. Ну и куда ехать потом людям? В другие города? Это неправильно", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

За результатами робочої поїздки політик звернеться до профільних міністерств і відомств. Щоб відстояти важливі соціальні об'єкти.