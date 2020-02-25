Про відновлення Донбасу говорили сьогодні й у Києві. Своїм досвідом ділилися представники Азербайджану - країни, де бойові дії тривають уже 30 років. Подробиці знає Юлія Жешко.

Подолання гуманітарної кризи в умовах воєнного конфлікту. Такою була головна тема Міжнаціональної конференції, присвяченої проблемам жителів окупованого Донбасу та Криму. Її ініціаторами стали Уповноважений Верховної Ради з прав людини і Посольство Азербайджану. У диппредставництві зазначили - мають досвід і готові ним поділитися, адже Азербайджан понад 30 років живе в умовах війни.

"Вы знаете, у нас тоже есть багатый опыт обеспечения прав и опекунства со стороны государства вынужденным пересенцам и беженцам. Вы знаете, что у Азербайджана в результате горно-карабахского конфликта в результате окупации наших земель мы получили более миллиона беженцев", - говорить Азер Худієв, посол Азербайджану в Україні.

"Ми працюємо над тим, щоб права наших громадян були захищені. Але в дуже складних умовах. Тому що ми не можемо потрапити на окуповані території. І зараз я веду перемовини з головою ОБСЄ. Щоб доєднатися до моніторингових місій. Аби на власні очі побачити, як дотримуються прав наших громадян на окупованій території", - говорить Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Денисова запевнила - Україна працює з власними громадянами на непідконтрольній території. Зокрема, забеспечуючи дітям можливість навчатися в українських школах. І в подальшому вступати в українські ВИШі на мирних територіях. Але, за словами опозиційних політиків, необхідно перейти до більш рішучих дій і на законодавчому рівні. Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" пропонує налагоджувати комунікацію з окупованими регіонами.

"Поэтому, ОПЗЖ зарегистрировала пакет законопроектов в парламенте направленых на поддержку людей, пострадавших от военных действий. Мы прописали алгоритм - как можно выплачивать пенсии, как предоставить соцподдержку, решить гуманитарный аспект, дать економический стимул предприятиям, которые работают в зоне боевых действий. Чтобы они могли выживать, получать поддержку и сохранить рабочие места. Мы разработали алгоритм, что нужно сделать чтобы реалтизовать Минские соглашения. То, что зависит от Украины. И чтобы начать уже реализовывать Парижское комюнике, которое было подтверждено президентом Зеленским", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Політик запевняє - реалізація цих планів стане першою ознакою широкого соціального миру.