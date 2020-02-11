Популярную украинскую певицу Камалию обворовали в Киеве. У певицы незаметно вытащили из кармана дорогой мобильный телефон - IPhone 11 Pro Max. Она вызвала полицию на место преступления.

"Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения)", - рассказала Камалия в Instagram.

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Кража произошла в Ocean Plaza, но певица уже и не надеется вернуть потерю. Она попросила всех быть очень внимательными и следить за своими вещами.

"Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре", – отметила певица.

Ранее мы сообщали о том, что на Пысанку напали на вокзале.