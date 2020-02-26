Во вторник, 25 февраля, в Киеве, в собственной квартире на улице Городецкого, был найден труп бизнесмена Леонида Вульфа. Его нашли друзья мужчины, которые пришли его проведать. Об этом сообщает "Страна".

Как сообщается, Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с супругой и еще одним общим знакомым решили его навестить.

По приезду они обнаружили закрытую дверь. Однако у адвоката Вульфа был дубликат ключа.

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Войдя, в коридоре они увидели окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу. Обстановка в квартире не была нарушена, что не могло указывать на борьбу, входная дверь и замки в целости, поэтому пока основная версия следствия - самоубийство.

Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на дурное самочувствие. В ходе следствия версия о самоубийстве будет перепроверена с помощью экспертиз и других следственных действий.

Напомним, ранее в Харькове посреди улицы расстреляли бизнесмена.